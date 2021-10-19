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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض تمكنت خلال الشهر الماضي من إنهاء إجراءات الخروج النهائي لـ7390 وافدا من الجنسيات الآسيوية والعربية بعد انتهاء العلاقة التعاقدية مع ترحيل الرسوم على صاحب العمل. وذكر مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور محمد الحربي أن الإدارة أنهت في المدة نفسها طلبات مستحقات71 متوفى من العمالة بمبلغ 961017 ريالا بالتنسيق مع سفارات بلادهم أو ذويهم، مشيرا إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار مهام إدارة العلاقات العمالية التي تشمل استقبال بلاغات التغيب والتعامل معها ونقل الخدمات دون الرجوع إلى صاحب العمل، إضافة إلى منح رخصة العمل لغرض الخروج النهائي في حالة انتهاء الإقامة ومنح رخصة العمل مع تحويل الرسوم على صاحب العمل.



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