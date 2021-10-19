ارتفاع حاد في أسعار الحديد في الأسواق

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

رفعت شركة حديد المصريين، سعر طن الحديد بنحو ألف جنيه بالأسواق.

وقال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، في تصريحات لموقع "مصراوي"، إن سعر طن الحديد تسليم أرض المصنع بحديد المصريين ارتفع إلى 15500جنيه، بزيادة قدرها ألف جنيه للطن عن السابق.

وبحسب رئيس الشعبة، فإن سعر طن الحديد تسليم أرض المصنع بالمصانع الاستثماري متمثلة في "عياد والعشري ومصر إستيل ومصر المعادي" يتراوح بين 15 ألف جنيه و15200جنيه، بزيادة قدرها 800 جنيه عن السعر السابق.

ويتراوح متوسط سعر طن الحديد تسليم أرض المصنع حتى الآن بين 15 ألف جنيه و15500 جنيه، ومتوسط سعر طن الحديد للمستهلك بين 15500 جنيه و16 ألف جنيه، وفقا لقول الزيني.