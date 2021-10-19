شكرا لقرائتكم خبر عن «الزكاة» تُحذر من التعامل مع مدعي تصفير الضريبة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - إشارة إلى ما لاحظته هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من انتشار لحسابات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تدّعي إمكانيتها تصفير الضريبة على المكلف أو تخفيضها، وإصدار الشهادات الضريبية بطرق غير مشروعة وغير قانونية، وذلك من خلال الدخول بالبيانات الخاصة بالمكلف للبوابة الإلكترونية للهيئة، الأمر الذي يُعرِّض المكلف للعقوبات والمخالفات ومن أبرزها عقوبة التهرب الضريبي.

وتؤكد الهيئة في هذا الشأن حرصها التام على التوعية بحقوق المكلفين الخاضعين للأنظمة واللوائح الزكوية والضريبية في المملكة وضرورة عدم الانسياق خلف هذه الأكاذيب والطرق غير المشروعة، وعدم إعطاء أي بيانات خاصة بالمكلف ومنها بيانات الدخول للبوابة الإلكترونية للهيئة لأيٍ من هذه الحسابات أو التعامل معها بأي شكلٍ من الأشكال، وتُشدد في ذات الوقت على أنها ماضية في اتخاذ إجراءاتها القانونية حيال هذه الحسابات.