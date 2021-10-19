شكرا لقرائتكم خبر عن التجارة: تحرير 742 مخالفة فورية للتدابير الوقائية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت الفرق الرقابية لوزارة التجارة 46,887 زيارة تفتيشية لمراقبة التزام المنشآت التجارية ومنافذ البيع في جميع مناطق المملكة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس "كورونا".

وأسفرت نتائج الزيارات على الأسواق والمراكز والمحال التجارية ومنافذ البيع إلى تحرير 742 مخالفة فورية تطبيقاً للعقوبات المنصوص عليها بمخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة "كورونا".

وتصدرت أعلى المناطق من حيث عدد الزيارات على التوالي كلاً من: الرياض، مكة المكرمة، المنطقة الشرقية، القصيم، المدينة المنورة، عسير، الجوف، تبوك، نجران، جازان، حائل، الحدود الشمالية، الباحة.

وأكدت وزارة التجارة متابعة التزام المنشآت التجارية ومنافذ البيع بجميع مناطق المملكة بعدم السماح بدخول الأفراد غير المحصنين الذين لم يحصلوا على اللقاح المضاد لفيروس "كورونا"، حيث يشترط إظهار حالة كافة المتسوقين حسب الحالة في تطبيق "توكلنا" بحيث تكون (محصن بجرعتين).

وترصد الفرق الرقابية للوزارة خلال جولاتها التفتيشية مخالفات عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية الواجب الالتزام بها والصادرة من هيئة الصحة العامة (وقاية)، وضبط المنشآت غير الملتزمة وفرض غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال وتضاعف العقوبة في حال التكرار مع إغلاق المنشأة المخالفة.