شكرا لقرائتكم خبر عن بتداولات بلغت 7.3 مليار ريال المؤشر يغلق مرتفعا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر السوق الرئيسية تعاملات اليوم الثلاثاء على ارتفاع بنسبة 0.29 % وبتداولات بلغت 7.384 مليار ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 198.609 مليون سهم، فيما بلغ عدد الصفقات 341.234 صفقة.

وارتفع قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.22 %، والنقل بنسبة 0.43 %، والإعلام والترفيه بنسبة 0.20 %، والرعاية الصحية بنسبة 0.25 %، والتطبيقات وخدمات التقنية 0.01 %، والاتصالات بنسبة 0.53 %، وإدارة وتطوير العقارات 0.26 %، فيما قاد الارتفاعات قطاع البنوك بنسبة 1.55 %.

وتراجعت باقي أسهم القطاعات وعلى رأسها: قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.05 % والسلع الرأسمالية 0.78 %، والسلع طويلة الأجل 0.79 % و الخدمات الاستهلاكية 0.59 % والسلع الكمالية 0.28 %، وتجزئة الأغذية 0.38 % وإنتاج الأغذية 1.03 % والأدوية 1.04 % والتأمين 0.67 %.

ووفقا لبيانات تداول كان سهم شمس الأكثر ارتفاعا بنسبة 4.34 %، والراجحي بنسبة 3.12 % ومبكو 2.88 %، فيما كان الأكثر انخفاضا سهم ينساب بنسبة 3.5 %، والتأمين العربية بنسبة 3.12 % و الإنماء طوكيو 3.11 %.

وكان سهم دار الأركان الأكثر نشاطا بالكمية بـ14.002 مليون سهم، والراجحي الأكثر نشاطا بالقيمة بنحو 504.482 مليون ريال.