شكرا لقرائتكم خبر عن ترسية مشروع استثماري لتطوير مركز ترفيهي وسياحي بالخبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اعتمدت أمانة المنطقة الشرقية، ترسية مشروع استثماري لتطوير مركز ترفيهي ثقافي سياحي رياضي، بالشراكة مع القطاع الخاص لتنمية المنطقة ونشر الخدمات بمحافظة الخبر.

وأوضحت الأمانة أن المشروع يأتي امتداداً لجهود ومبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، في تطوير المنطقة من خلال المشاريع الاستثمارية التنموية، مؤكدةً أن المشروع يهدف إلى تعزيز الأنشطة الترفيهية والسياحية والثقافية والرياضية في المنطقة الشرقية، وإبراز مقومات محافظة الخبر على الخارطة السياحية والترفيهية وتسريع وتيرة التنمية وتحقيق مفهوم كفاءة الانفاق والاستدامة المالية.

وأشارت إلى أن المشروع يقع على مساحة 40 ألف متر مربع، ويشتمل على تطوير مراكز للترفيه والسياحة والثقافة وساحات ألعاب خاصة لتنمية مهارات الأطفال والمواهب ومجموعة من الخدمات المساندة كالصالات الرياضية ومقاهي ومطاعم وساحات عامة وإطلالات مفتوحة متعددة الاستخدامات ومسارات للمشي ومسطحات خضراء ومائية، التي سيكون لها أثر إيجابي على جودة الحياة لسكان وزوار المنطقة الشرقية.

ودعت عموم المستثمرين ورواد الأعمال للمشاركة في صناعة الاستثمارات وزيارة بوابة الاستثمار البلدي وتطبيق الهواتف الذكية (فرص) للاطلاع على الفرص الاستثمارية بكل سهولة.