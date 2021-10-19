شكرا لقرائتكم خبر عن «المالية»: صرف 132 مليار ريال للقطاع الخاص بنهاية سبتمبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهت وزارة المالية أمس، إجراءات صرف نحو 131.9 مليار ريال قيمة أوامر الدفع المستلمة الخاصة بمتطلبات القطاع الخاص، بنسبة 98% من الإجمالي، وذلك حتى نهاية سبتمبر الماضي.

وقالت الوزارة: إجمالي أوامر الدفع المستلمة في الربع الثالث من العام الحالي بلغت 738.610 أوامر، بقيمة 664 مليار ريال، مشيرة إلى أن إجمالي المصروف بلغ 658.8 مليار ريال، والمتبقي 5.3 مليار ريال تحت إجراء الصرف.

وأضافت الوزارة: إن إجمالي المصروف من أوامر الدفع للقطاع العام بلغ 526.9 مليار ريال، بنسبة 99%، والمتبقي 2.3 مليار ريال تحت إجراء الصرف.

وأشارت إلى أن قيمة المتبقي للقطاع الخاص بلغت 2.9 مليار ريال تحت إجراء الصرف.

وأوضحت أنه تم صرف 384.695 أمر دفع بقيمة 125.589 مليار ريال خلال 15 يوما، فيما تم صرف 5.911 أمر دفع بقيمة 5.497 مليار ريال خلال الفترة من 16 إلى 30 يوما، بينما تم صرف 30 أمر دفع بقيمة 799 مليون ريال خلال الفترة من 31 إلى 45 يوما.

ولفتت إلى أن أوامر الدفع لأكثر من 45 يوما يوجد بها 56 أمر دفع غير مصروفة للقطاع الخاص موقفة بموجب أحكام قضائية.