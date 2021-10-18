شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان العطاءات المرشحة للمرحلة الثالثة من مشروعات الطاقة المتجددة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الطاقة، قائمة العطاءات المرشحة للمرحلة الثالثة من مشروعات الطاقة المتجددة بسعة إجمالية تبلغ 1200 ميجاواط، ضمن جهود الوزارة لتحقيق مستهدفات مبادرة خادم الحرمين الشريفين للطاقة المتجددة والمتمثلة في، زيادة نسبة الطاقة المتجددة للوصول إلى المزيج الأمثل ورفع كفاءة قطاع الكهرباء، تحقيق الأهداف البيئية بتخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتحقيق الأهداف الاقتصادية المتمثلة في تقليل الاعتماد على الوقود السائل لإنتاج الكهرباء، والعمل مع القطاع الخاص لبناء مشروعات الطاقة المتجددة، وتمكين القطاع الخاص المحلي من تكوين الشراكات العالمية لاكتساب الخبرة اللازمة للمشاركة في تحقيق أهداف قطاع الطاقة المتجددة كونه أحد القطاعات الحيوية في رؤية السعودية 2030.

وأعلنت الوزارة القائمة المرشحة للعطاءات المستلمة من المطورين المشاركين في المرحلة الثالثة من مشروعات الطاقة المتجددة في المملكة، إذ تتكون هذه المرحلة من أربعة مشروعات توليد مستقل (IPP) للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة إجمالية تبلغ 1200 ميجاواط مقسمة إلى فئتين:

• الفئة (أ) وتتكون من مشروع وادي الدواسر بسعة 120 ميجاواط ومشروع ليلى بسعة 80 ميجاواط.

• الفئة (ب) وتتكون من مشروع الرس بسعة 700 ميجاواط ومشروع سعد بسعة 300 ميجاواط.

وبينت الوزارة أنه تم إصدار كراسة طلب تقديم العروض (RFP) لمشروعي الفئة (ب) في تاريخ 8 أبريل 2020م ولمشروعي الفئة (أ) في تاريخ 22 أبريل 2020م، وقد تم تقديم ثلاثة عطاءات لكل مشروع من المشروعات الأربعة خلال الربع الثاني من عام 2021م.

وأشارت الوزارة إلى أن نتيجة العطاءات المقدمة قد خضعت لعملية فحص وتقييم – وفقاً لمتطلبات كراسة طلب تقديم العروض – للتأكد من توافقها مع شروط الكراسة، كما ستخضع هذه العطاءات لاحقاً للإجراءات المطلوبة لتحقيق متطلبات الإغلاق التجاري والمالي.