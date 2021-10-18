2400 ريال شهريا دعم مالي للعاملين في تطبيقات نقل الركاب

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وأوضحت الهيئة أنها اعتمدت 17 تطبيقا لتأهيل المتقدمين لهذه المبادرة، وتقديم الفرصة للشباب والفتيات في الاستفادة من الدعم الشهري الذي يصل إلى 2400 ريال عند إكمال 42 رحلة شهريا، حيث يمكنهم التسجيل في أحد التطبيقات المعتمدة من الهيئة العامة للنقل، والتأكد من متطلبات البرنامج واستيفاء شروطه: كأن يكون المتقدم سعوديا وغير موظف حكومي، وألا يكون صاحب سجل تجاري، وأن يقوم بالتسجيل في منصة طاقات التابعة لصندوق الموارد البشرية، والحصول على وثيقة العمل الحر من بوابة العمل الحر freelance.sa.
يأتي البرنامج بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة العامة للنقل، وصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، وشركة عمل المستقبل.
برنامج دعم العمل الحر «النقل الموجه»
المستهدفون:
- العاملون المتفرغون في نشاط نقل الركاب عبر التطبيقات
- الباحثون عن عمل
التطبيقات المعتمدة:
17 تطبيقا
الدعم الشهري:
2400 ريال عند إكمال 42 رحلة شهريا
الشروط:
- أن يكون المتقدم سعوديا
- غير موظف حكومي
- ألا يكون صاحب سجل تجاري
- أن يقوم بالتسجيل في منصة طاقات
- الحصول على وثيقة العمل الحر
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