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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أمانة الشرقية استقبلت عددا من رجال الأعمال والمستثمرين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ودول أوروبا، وذلك للاطلاع على الفرص الاستثمارية والمشاريع التنموية والخدمات الاستثمارية في الأمانة. وأوضح وكيل الأمين للاستثمارات وتنمية الإيرادات المهندس حمدان العرادي، أن الأمانة تعمل على تطوير منظومتها الاستثمارية وتنمية الإيرادات بالتماشي مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتعزيز الاستثمارات وتقديم الخدمات عبر طرح المشاريع والمبادرات.

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