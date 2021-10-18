المالية تصرف 98% من أوامر الدفع للقطاع الخاص بالربع الثالث

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وأوضحت الوزارة، في التقرير الذي نشرته على حسابها في تويتر، أن المصروف للقطاع العام بلغ 526.9 مليار ريال وبنسبة 99%، في حين أن المصروف للقطاع الخاص بلغ 131.9 مليار ريال وبنسبة 98% من إجمالي أوامر الدفع المستلمة.
وذكرت أنه تم صرف 125.59 مليار ريال للقطاع الخاص خلال 15 يوما من تسلم أوامر الدفع، كما تم صرف 5.5 مليارات ريال خلال 16 إلى 30 يوما، وتم صرف 799 مليون ريال خلال الفترة من 31 إلى 45 يوما، مشيرة إلى وجود 56 أمر دفع غير مصروفة للقطاع الخاص بعد تجاوز 45 يوما بسبب إيقافها بموجب أحكام قضائية.
يذكر أن الأرقام المنصرفة خاصة بأوامر الدفع، ولا تشمل ما يتعلق بالاعتمادات المستندية نظرا لاختلاف طبيعة تسجيلها ودفعها.
أوامر الدفع للربع الثالث 2021
إجمالي أوامر الدفع المستلمة 738,610 أوامر دفع
إجمالي قيمة الأوامر 664 مليار ريال
المصروف 658.8 مليار ريال
تحت إجراء الصرف 5.3 مليارات ريال
القطاع العام:
المصروف 526.9 مليار ريال (99%)
تحت إجراء الصرف 2.3 مليار ريال (1%)
القطاع الخاص:
المصروف 131.9 مليار ريال (98%)
تحت إجراء الصرف 2.9 مليار ريال (2%)
فترة الصرف للقطاع الخاص:
- خلال 15 يوما: صرف 384,695 أمر دفع بقيمة 125.589 مليار ريال
- من 16 إلى 30 يوما: صرف 5911 أمر دفع بقيمة 5.497 مليارات ريال
- من 31 إلى 45 يوما: صرف 30 أمر دفع بقيمة 799 مليون ريال
- أكثر من 45 يوما: 56 أمر دفع غير مصروفة موقفة بموجب أحكام قضائية
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