شكرا لقرائتكم خبر المالية تصرف 98% من أوامر الدفع للقطاع الخاص بالربع الثالث ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغ إجمالي أوامر الدفع المستلمة من القطاعين العام والخاص 738.61 ألف أمر دفع بقيمة 664 مليار ريال، للربع الثالث من العام الحالي (2021)، بحسب تقرير إحصائي صادر عن وزارة المالية أمس.

وأوضحت الوزارة، في التقرير الذي نشرته على حسابها في تويتر، أن المصروف للقطاع العام بلغ 526.9 مليار ريال وبنسبة 99%، في حين أن المصروف للقطاع الخاص بلغ 131.9 مليار ريال وبنسبة 98% من إجمالي أوامر الدفع المستلمة.

وذكرت أنه تم صرف 125.59 مليار ريال للقطاع الخاص خلال 15 يوما من تسلم أوامر الدفع، كما تم صرف 5.5 مليارات ريال خلال 16 إلى 30 يوما، وتم صرف 799 مليون ريال خلال الفترة من 31 إلى 45 يوما، مشيرة إلى وجود 56 أمر دفع غير مصروفة للقطاع الخاص بعد تجاوز 45 يوما بسبب إيقافها بموجب أحكام قضائية.

يذكر أن الأرقام المنصرفة خاصة بأوامر الدفع، ولا تشمل ما يتعلق بالاعتمادات المستندية نظرا لاختلاف طبيعة تسجيلها ودفعها.

أوامر الدفع للربع الثالث 2021

إجمالي أوامر الدفع المستلمة 738,610 أوامر دفع

إجمالي قيمة الأوامر 664 مليار ريال

المصروف 658.8 مليار ريال

تحت إجراء الصرف 5.3 مليارات ريال

القطاع العام:

المصروف 526.9 مليار ريال (99%)

تحت إجراء الصرف 2.3 مليار ريال (1%)

القطاع الخاص:

المصروف 131.9 مليار ريال (98%)

تحت إجراء الصرف 2.9 مليار ريال (2%)

فترة الصرف للقطاع الخاص:

