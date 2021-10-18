إطلاق صندوق الضمان الصحي لتغطية المصاريف المتجاوزة للوثيقة التأمينية

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وأوضح المجلس في بيان أمس، أن البرنامج يسهم في تخفيض تكلفة الوثيقة التأمينية على أصحاب العمل للفئات المحددة والمستهدفة، إضافة إلى ضمان علاج المستفيدين من المؤمن لهم المشمولين بالبرنامج حتى في حال تجاوز الحد الأعلى للتغطية التأمينية، وتعزيز البيئة التنظيمية والتشريعية للقطاع، وتحسين الاستدامة والابتكار في سوق التأمين الصحي الخاص.
وأكد المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي أحمد أبو عمارة، أن إنشاء صندوق الضمان الصحي جاء لمواءمة تطبيق محافظ الوقاية من المخاطر التأمينية الصحية، من خلال عدم تحميل أطراف العلاقة أعباء مالية إضافية، كما يتماشى مع استراتيجية المجلس لتمكين المستفيدين من الحصول على الرعاية الصحية اللازمة، وتقديم الحماية الكاملة لأصحاب العمل، وتمكينهم من التأمين على موظفيهم بتكلفة أقل، في ظل تقليل المخاطر على شركات التأمين مع ضمان حقوق مقدمي الخدمة، مما يعزز شمولية التغطية الصحية، والتحقق من توزيع المخاطر عملا بمبدأ التعاون، والمساهمة في زيادة كفاءة تغطية مستحقي التأمين الصحي.
10 أهداف لصندوق الضمان الصحي
- تغطية المصاريف التي تتجاوز التغطية التأمينية المحددة بالوثيقة
- تخفيض تكلفة الوثيقة التأمينية على أصحاب العمل للفئات المحددة
- تمكين المستفيدين من الحصول على الرعاية الصحية اللازمة
- تعزيز البيئة التنظيمية والتشريعية للقطاع
- تحسين الاستدامة والابتكار في سوق التأمين الصحي
- عدم تحميل أطراف العلاقة أعباء مالية إضافية
- تقديم الحماية الكاملة لأصحاب العمل
- ضمان حقوق مقدمي الخدمة
- توزيع المخاطر عملا بمبدأ التعاون
- زيادة كفاءة تغطية مستحقي التأمين
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