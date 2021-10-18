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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - المعهد العالي للصناعات البلاستيكية أعلن فتح باب القبول لحملة الشهادة الثانوية العامة لجميع التخصصات، للفصل التدريبي الثاني للعام الحالي 1442 / 1443، وذلك عبر البوابة الالكترونية للمعهد. وتعد الدفعة المتقدمة للقبول الدفعة الثلاثين منذ تأسيس المعهد العالي للصناعات البلاستيكية في شعبان 1428، الذي يعد معهدا غير ربحي أسس بمبادرة من وزارة الطاقة، وعلى إثرها تم توقيع اتفاقية بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وشركة شرق- سابك، وشركة SPDC اليابانية، لإنشاء المعهد الذي يهتم بدعم مصانع البلاستيك الوطنية، وذلك بتوفير الكوادر السعودية المؤهلة والمدربة تحت إشراف خبراء يابانيين وفق أعلى المعايير المهنية المتوافقة واحتياجات سوق العمل في مجال صناعة البلاستيك بالمملكة. المعهد العالي

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