شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أهداف استراتيجية و21 مبادرة ترفع كفاءة إنفاق عقارات الدولة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • وضع أفضل المواصفات والمعايير لإدارة العقارات وتوفير حلول مالية وتمويلية جديدة

أوضحت الهيئة العامة لعقارات الدولة انها تعمل على تحقيق رؤيتها بتعظيم فعالية عقارات الدولة وتحقيق تنمية مستدامة عبر اعتماد 4 أهداف استراتيجية و21 مبادرة و14 مؤشراً لقياس الأداء، وبينت الهيئة أن الأهداف الاستراتيجية تتمثل في تحديـــد إطـــار تنظيمـــي متكامـــل وشـفاف لعقـارات الدولـة وإنفـاذه، والاستخدام الأمثل لها، وترشـيد نفقـات الإيجار ونـزع الملكيـة للجهـات الحكوميـة مـع تطبيـق معاييـر كفـاءة الطاقـة، وتطبيق أفضل المواصفات والمعايير في العقارات الحكومية.

وأضافت أن الأهداف الاستراتيجية تم بناؤها على أربع ركائز وهي (الحماية، الكفاءة، الجودة، الإنتاجية)، انبثق منها 21 مبادرة أبرزها (مراجعة وإنشاء الأنظمة واللوائح التنظيمية الجديدة، وحصر وتوثيق وإصدار وتحديث صكوك وعقود عقارات الدولة، التحول الرقمي لخدمات الهيئة، تخصيص الأراضي بالاستناد إلى الاحتياجات، تأجير العقارات المجدية استثمارياً، استرجاع عقارات الدولة غير المستغلة، توفير مقرات بالشراكة مع القطاع الخاص، الاستخدام الأمثل للمواقع المميزة لمقرات الجهات الحكومية، إضافة إلى عقد اتفاقيات الاستئجار المنتهي بالتملك، رفع كفاءة تكاليف نزع ملكية العقارات، رفع كفاءة استخدام عقارات الدولة الخارجية، وضع أفضل المواصفات والمعايير لإدارة العقارات، وتوفير حلول مالية وتمويلية جديدة).

وأكدت أنها تسعى لتنفيذ رسالتها بالحفاظ على عقارات الدولة ورفع كفاءتها الإنتاجية والاقتصادية عبر حلول ابتكارية ، مشيرة إلى أنها حققت خلال الفترة الماضية عدداً من المؤشرات الإيجابية والتي أسهمت في حماية وتطوير منظومة عقارات الدولة، وتعظيم دورها التنموي ورفع الرصيد العقاري وضخه في البرامج الاقتصادية والتنموية الكبرى وفق رؤية السعودية 2030، ولفتت الهيئة إلى أنها خصصت عدداً من قنوات التواصل للرد على كافة الاستفسارات وتلقي الملاحظات، وذلك من خلال الاتصال على مركز التواصل الموحد 920022447، والبريد الإلكتروني [email protected] وحساب الهيئة في منصة تويتر @spgaksa.