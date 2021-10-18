شكرا لقرائتكم خبر عن السيطرة على حريق بمصفاة ميناء الأحمدي في الكويت والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سيطرت شركة البترول الوطنية الكويتية بشكل كامل على الحريق الذي اندلع في وقت سابق اليوم في وحدة إزالة الكبريت من النفط المتبقي رقم 42 والواقعة بمصفاة ميناء الأحمدي.

وأبان نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المساندة الناطق الرسمي باسم الشركة بالوكالة عبدالعزيز الدعيج لوكالة الأنباء الكويتية أن فرق الإطفاء التابعة للشركة مسنودة بفريق من قوة الإطفاء العام نجحت في السيطرة على الحريق الذي سبقه وقوع انفجار محدود في هذه الوحدة، مشيرًا إلى أن الحريق أسفر عن إصابة عدد محدود من العاملين بحالات اختناق بسيطة نتيجة استنشاق الأبخرة المتصاعدة، وقُدِمت الإسعافات اللازمة لهم في الموقع، فيما نُقل اثنان من المصابين إلى المستشفى لاستكمال تلقي العلاج، وحالتهما مطمئنة ومستقرة.

وأكد أن عمليات الإنتاج والتصدير والإمداد المحلي بالمشتقات النفطية لم تتأثر نتيجة الحادثة، لافتًا النظر إلى أن العمل جارٍ لإعادة الوحدة إلى وضعها الطبيعي وفتح تحقيق للوقوف على أسباب الحريق.