شكرا لقرائتكم خبر عن واعد لريادة الأعمال يخصص تمويلاً بقيمة 6.9 مليون ريال لثلاثة رواد والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - • واعد ينظم المحطة الرابعة بالشراكة مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة • منحة 75 ألف ريال سعودي لتقديم ملخصات مبسطة للكتب العالمية • 50 ألف ريال منحة في مجال تكنولوجيا الصحة أعلن ذراع ريادة الأعمال في أرامكو السعودية، واعد، عن تخصيص دعم مالي بقيمة 6.9 مليون ريال لثلاث شركات سعودية ناشئة خلال محطته الرابعة من جولة واعد التي أقامها المركز في العاصمة الرياض. يأتي نجاح المحطة بعد اختتام المركز محطاته الثلاث السابقة من مدينة الجبيل وينبع وجدة بالتعاون مع أبرز الشركاء المحليين في مجال ريادة الأعمال. وجرى تقسيم الاستثمار بين منحتين أوليتين، لتقدم للشركات المتأهلة بعد اجتيازها آخر إجراءات الانضمام، إلى جانب استثمار رأس مال جريء واحد في شركة كيورا السعودية للتكنولوجيا الصحية. ويعكس استمرار دعم المركز لمختلف رواد الأعمال السعوديين الالتزام الراسخ الذي أظهرته واعد خلال جولتها حول المملكة خاصةً، ومنذ تأسيسها عامةً، في تحفيز تنمية منظومة ريادة الأعمال في المملكة، وتوجيه الشركات الناشئة المحلية لتعزيز توسعها وتسريع تقدمها. قام مركز واعد بتنظيم المحطة الرابعة بالشراكة مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، "منشآت" ليشدد على أهمية ثلاثة من أكثر القطاعات الواعدة محلياً في مجال ريادة الأعمال - وهي التجارة الإلكترونية، والأمن السيبراني، وتكنولوجيا الصحة - ولتقدم عروضاً مباشرة من قبل أبرز رواد الأعمال السعوديين في تلك المجالات. وتم الإعلان عن الشركات الناشئة المتأهلة بعد أن أجرى فريق واعد دورة تصويت مشتركة مماثلة لما سبق خلال محطات واعد الثلاث الأولى للتوصل إلى قرار بالإجماع بشأن تأهل الشركات بعد دراسة خبرة الفريق المؤسس، وتحليل فرص السوق الحالية، واعتبار قدرة المنتجات والحلول التقنية على منافسة السوق المحلي والعالمي. وإشارةً لأهمية القطاعات المستهدفة في المحطة الرابعة، قال المهندس فهد العيدي، الرئيس الإداري في واعد: "لقد أدى انتشار جائحة كوفيد–19 إلى تمركز قطاع التجارة الإلكترونية وتكنولوجيا الصحة والأمن السيبراني محلياً وتصدرها باقي المجالات خلال فترة زمنية قليلة لتكون في طليعة اهتمامات الشركات الناشئة وصناديق الاستثمار بالتوازي وعلى المستويان الإقليمي والعالمي. في محطتنا الرابعة، حرصنا على تأكيد مسؤوليتنا في توفير الدعم اللازم لنأمن نمواً مستداماً لهذه القطاعات الصاعدة". وابتدأ واعد الفعالية بإعلان استثماره في شركة كيورا السعودية للتكنولوجيا الصحية بقيمة 6.7 مليون ريال سعودي على شكل استثمار رأس مال جريء، والذي كان جزءاً من جولة كيورا التمويلية الأولى (Series-A) بقيادة كل من واعد وشركة عِلم، الذراع الاستثماري لوزارة المالية السعودية، بقيمة اجمالية تصل إلى 15 مليون ريال سعودي. تأسست شركة كيورا في عام 2016 على يد رواد الأعمال وائل كابلي ومحمد ذكر الله لتصبح أول شركة تطبيب عن بعد مرخصة رسمياً من قبل وزارة الصحة، وذلك بعد تعاونها الوثيق مع الوزارة في العام 2017 بهدف تعزيز رقمنة القطاع الصحي العام في المملكة. وتقدم الشركة البرامج الصحية الافتراضية عند الطلب، بما في ذلك الوصفات الطبية الإلكترونية والرسائل النصية وخدمات الاتصال الصوتية والمرئية مع الأطباء المسجلين لكل من الأفراد والشركات المحلية والتكنولوجيا. في حين أعلنت واعد تخصيص منح أولية للشركات الأخرى المتأهلة، حيث أوصت بتقديم منحة بقيمة 75,000 ريال سعودي لشركة مختصر التي توفر تطبيق لتقديم ملخصات مبسطة للعديد من الكتب العالمية، ومنحة بقيمة 50,000 ريال لشركة سبكترا، أول شركة سعودية في مجال تكنولوجيا الصحة متخصصة في معالجة اضطرابات النمو والسلوك عند الأطفال.وستواصل جولة واعد البحث عن الحلول التقنية المبتكرة والشركات الناشئة الطموحة عند عقد محطاتها النهائية في المدينة المنورة ومكة المكرمة بتاريخي 11 نوفمبر و 6 ديسمبر، واللتان ستركزان على مبادرات رواد الأعمال في قطاعات أخرى كالسياحة والضيافة وإدارة سلسلة التوريد والتكنولوجيا. ويشار إلى أن مركز واعد لعب دوراً ديناميكياً في تسريع منظومة ريادة الأعمال في المملكة منذ إنشائه في العام 2011، حيث قدم ما يزيد عن 400 مليون ريال سعودي في مختلف أشكال الدعم المالي للشركات الناشئة، كاستثمارات رأس المال الجريء والقروض وبرامج حاضنة الأعمال، بهدف سد الفجوات الحالية التي تواجه معظم رواد الأعمال السعوديين. يستمر المركز في استلام طلبات التقديم على المحطات القادمة من جولة واعد لريادة الأعمال حتى شهر ديسمبر. للمزيد من المعلومات أو للتقديم، يرجى زيارة الرابط: https://waed.net/roadshow