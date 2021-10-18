شكرا لقرائتكم خبر عن "واعد" 6.9 مليون ريال دعم لثلاث شركات سعودية ناشئة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن ذراع ريادة الأعمال في أرامكو السعودية ، واعد، عن تخصيص دعم مالي بقيمة 6.9 مليون ريال لثلاث شركات سعودية ناشئة خلال محطته الرابعة من جولة واعد التي أقامها المركز في العاصمة الرياض. يأتي نجاح المحطة بعد اختتام المركز محطاته الثلاث السابقة من مدينة الجبيل وينبع وجدة بالتعاون مع أبرز الشركاء المحليين في مجال ريادة الأعمال.

وجرى تقسيم الاستثمار بين منحتين أوليتين، لتقدم للشركات المتأهلة بعد اجتيازها آخر إجراءات الانضمام، إلى جانب استثمار رأس مال جريء واحد في شركة كيورا السعودية للتكنولوجيا الصحية. ويعكس استمرار دعم المركز لمختلف رواد الأعمال السعوديين الالتزام الراسخ الذي أظهرته واعد خلال جولتها حول المملكة خاصةً، ومنذ تأسيسها عامةً، في تحفيز تنمية منظومة ريادة الأعمال في المملكة، وتوجيه الشركات الناشئة المحلية لتعزيز توسعها وتسريع تقدمها.

قام مركز واعد بتنظيم المحطة الرابعة بالشراكة مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، "منشآت" ليشدد على أهمية ثلاثة من أكثر القطاعات الواعدة محلياً في مجال ريادة الأعمال - وهي التجارة الإلكترونية، والأمن السيبراني، وتكنولوجيا الصحة - ولتقدم عروضاً مباشرة من قبل أبرز رواد الأعمال السعوديين في تلك المجالات.

وتم الإعلان عن الشركات الناشئة المتأهلة بعد أن أجرى فريق واعد دورة تصويت مشتركة مماثلة لما سبق خلال محطات واعد الثلاث الأولى للتوصل إلى قرار بالإجماع بشأن تأهل الشركات بعد دراسة خبرة الفريق المؤسس، وتحليل فرص السوق الحالية، واعتبار قدرة المنتجات والحلول التقنية على منافسة السوق المحلي والعالمي.