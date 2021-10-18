شكرا لقرائتكم خبر عن مطوفي"جنوب شرق آسيا" تفتتح أكبر مصنع للوجبات الصحية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - 25 مليون وجبة غذائية سنوياً

- كلف إنشاءه 280 مليون ريالاً سعودياً

دشنت مؤسسة مطوفي جنوب شرق آسيا في مكة المكرمة أكبر مصنع للوجبات الصحية للحجاج بطاقة إنتاجية تصل إلى 25 مليون وجبة غذائية سنوياً، وتساهم في تغطية الاحتياج العام للمؤسسة وباقي مؤسسات الطوافة والفنادق ودور الضيافة في توفير الوجبات الصحية.

ويأتي هذا المصنع كجزء من عمليات التحول التي تسير عليه المؤسسة وفق خطتها لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠.

وكشف رئيس مجلس إدارة مؤسسة مطوفى جنوب شرق آسيا المطوف محمد أمين بن حسن أندرقيري، عن أن المصنع يقدم وجباته بثلاثة أنواع مختلفة "الوجبة المعقمة، والوجبة المجمدة، والوجبة الجاهزة".

وأشار إلى أنه أقيم على مساحة 35 ألف م2، حيث يستخدم المصنع تقنية البخار والهواء وبعض التقنيات الحديثة، وقال:" المصنع سيحقق نقلة نوعية في مستوى توفير العمليات الغذائية لحجاج بيت الله الحرام".

وبين رئيس المؤسسة إلى أن السعة التقديرية للمصنع تصل إلى 25 مليون وجبة غذائية سنوياً، مع تفعيل عمل العامين بنظام الشفتين، كما يمكن أن يرتفع هذا العدد بحسب الحاجة والطلب.

وعن تكلفة الصنع، قال أندرقيري:" بناًء على قرار الجمعية العمومية رصدنا ميزانية قدرها 280 مليون ريال، وعلمنا خلال 3 أعوم، ونحن نصل الآن إلى مرحلة التشغيل بعد أن صرفنا ما يصل إلى 70 مليون ريال".

وأضاف:" جهز المصنع بأحدث التقنيات والمساحة قابلة للتوسع وجهزنا 16 معمل وخطتنا القادمة ان يكون المعمل مركزي لمصانع ومطابخ التغذية بمكة ويكون فيه أعلى درجات الاختبارات للجودة وهذا الجزء الخاص بالتوسع فى المرحلة القادمة".