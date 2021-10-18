شكرا لقرائتكم خبر عن أوغندا.. ارتفاع إجمالي صادرات البلاد من البن بنسبة 21% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت هيئة تنمية البن الأوغندية اليوم الاثنين ارتفاع إجمالي صادرات البلاد من البن خلال الـ 12 شهرا الماضية حتى نهاية سبتمبر الماضي بنسبة 1ر21% سنويا إلى أكثر من 49ر6 مليون كيس وهو رقم قياسي بالنسبة لأوغندا.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن زيادة الصادرات عن العام الماضي تعود إلى بدء إنتاج الأشجار التي تمت زراعتها في السنوات الماضية.

وزادت قيمة صادرات أوغندا من البن خلال الفترة نفسها بنسبة 23% إلى 89ر629 مليون دولار.

في الوقت نفسه زادت الصادرات خلال سبتمبر الماضي بنسبة 16% سنويا إلى 585576 كيس.

واستحوذت إيطاليا على 75ر27% من الصادرات الأوغندية خلال الشهر الماضي لتكون أكبر مستورد للبن الأوغندي، ومعها ألمانيا والجزائر والهند والسودان والمغرب والولايات المتحدة.

ومن المتوقع وصول الصادرات خلال الشهر الحالي إلى 500 ألف كيس زنة 60 كيلوجرام للكيس الواحد.

يذكر أن أوغندا هي ثاني أكبر منتج للبنك في أفريقيا بعد إثيوبيا.