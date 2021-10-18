شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سعر الدولار مع مخاوف من تضخم أسعار الفائدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع الدولار اليوم الاثنين بعد أن أثارت البيانات الاقتصادية الضعيفة في الصين وصعود أسعار النفط قلق المستثمرين من أن التضخم سيرفع أسعار الفائدة.

وفي جلسة التداول الآسيوية، ارتفع الدولار قليلا مقتفيا أثر عوائد السندات الأمريكية ليوقف بذلك الانخفاض الذي عانى منه الأسبوع الماضي. وارتفع بنحو 0.2 في المئة مقابل اليورو ونحو 0.1 في المئة مقابل الين ليدفع العملة اليابانية إلى أدنى مستوى لها في ثلاث سنوات.

وأظهرت بيانات اليوم الاثنين أن الاقتصاد الصيني نما بأبطأ وتيرة في عام في الربع الثالث، في ظل تراجع إنتاج المصانع بسبب نقص الطاقة، في حين ارتفعت أسعار النفط بأكثر من واحد في المئة لتقترب من المستويات المرتفعة التي بلغتها عام 2018.

وصعد مؤشر الدولار 0.1 في المئة إلى 94.102 قرب أعلى مستوى له عام الذي بلغه الأسبوع الماضي عند 94.563.