شكرا لقرائتكم خبر عن «لينغوي»: تأثير أزمة الطاقة على الاقتصاد الصيني يمكن السيطرة عليه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مسؤول اليوم الاثنين إن نقص الطاقة في الصين مؤقت فقط وتأثيره على الاقتصاد تحت السيطرة.

وقال فو لينغوي ، المتحدث باسم المكتب الوطني للإحصاء ، إن ارتفاع أسعار الطاقة الدولية ، فضلاً عن نقص الإمدادات المحلية في الفحم والكهرباء ، أدى جزئيًا إلى انقطاع التيار الكهربائي في بعض المناطق مما أثر على طلبات الإنتاج العادية.

كما اتخذت الدولة سلسلة من الإجراءات لضمان إمدادات الطاقة والحفاظ على استقرار أسعار الكهرباء. وقال فو إنه مع دخول هذه الإجراءات حيز التنفيذ تدريجيا ، سيتم تخفيف أزمة الطاقة والتخفيف من تأثيرها على التشغيل الاقتصادي.

وأظهرت بيانات مصلحة الدولة للإحصاء تسارع توليد الطاقة في البلاد في سبتمبر ، حيث قفز 4.9 في المائة على أساس سنوي في الشهر الماضي مقارنة بالعام السابق ، وبسرعة 4.7 نقطة مئوية عن معدل النمو في أغسطس.

كما أظهرت بيانات يوم الاثنين أن الاقتصاد الصيني حافظ على نمو مستقر في الأرباع الثلاثة الأولى ، مع توسع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9.8 في المائة على أساس سنوي خلال هذه الفترة.