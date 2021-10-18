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النفط يرتفع لأعلى مستوياته مع تعافي الطلب من كورونا

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الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات اليوم الاثنين مع استمرار تعافي الطلب من جائحة كوفيد-19 .

وارتفعت العقود الآجلة لخام مزيج برنت 87 سنتا أو واحد في المئة إلى 85.73 دولار للبرميل بحلول الساعة 0111 بتوقيت جرينتش ، وهو أعلى سعر منذ أكتوبر تشرين الأول 2018.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.12 دولار أو 1.4 في المئة إلى 83.40 دولار للبرميل ، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر تشرين الأول 2014.

وقد ارتفعت عقود خام برنت وغرب تكساس بنسبة ثلاثة في المئة على الأقل الأسبوع الماضي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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