شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يرتفع لأعلى مستوياته مع تعافي الطلب من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات اليوم الاثنين مع استمرار تعافي الطلب من جائحة كوفيد-19 .

وارتفعت العقود الآجلة لخام مزيج برنت 87 سنتا أو واحد في المئة إلى 85.73 دولار للبرميل بحلول الساعة 0111 بتوقيت جرينتش ، وهو أعلى سعر منذ أكتوبر تشرين الأول 2018.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.12 دولار أو 1.4 في المئة إلى 83.40 دولار للبرميل ، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر تشرين الأول 2014.

وقد ارتفعت عقود خام برنت وغرب تكساس بنسبة ثلاثة في المئة على الأقل الأسبوع الماضي.