شكرا لقرائتكم خبر عن «عقارات الدولة» تبحث التعاون المشترك مع منظومة الاتصالات الحكومية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقدت الهيئة العامة لعقارات الدولة اجتماعا مع منظومة الاتصالات الحكومية، جرى خلاله بحث سبل التعاون في تحقيق الأهداف الإستراتيجية المشتركة في ضوء رؤية المملكة 2030.

واستعرض الاجتماع دور الهيئة العامة لعقارات الدولة ومهامها في الإشراف والتنظيم والرقابة على عقارات الدولة، إضافة إلى التعريف بالمبادرات الإستراتيجية الهادفة إلى رفع كفاءة الإنفاق لتعظيم فاعلية منظومة عقارات الدولة وتحقيق تنمية مستدامة، عبر حلول ابتكارية.

وشارك في الاجتماع كل من وزير الاتصالات وتقنية المعلومات م. عبدالله السواحة، ومحافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه، إلى جانب رئيس البريد م. آنف أبانمي، ومحافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات د. محمد التميمي، ومحافظ هيئة الحكومة الرقمية م. أحمد الصويان.