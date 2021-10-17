شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا 0.6 % والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استهل مؤشر السوق الرئيسية تعاملات الأسبوع على ارتفاع بنسبة 0.63 % ليبلغ مستوى 11773 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7.3 مليار ريال، فيما بلغت كمية الأسهم المتداولة 218.214 مليون سهم، بينما بلغ عدد الصفقات 333.747 صفقة.

ووفقا لبيانات "تداول" ارتفعت جميع القطاعات، فيما عدا ثلاث قطاعات، إذ ارتفع قطاع الطاقة بنسبة 0.54 %، والمواد الأساسية بنسبة 0.30 %، والسلع الرأسمالية بنسبة 1.43 % والخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.73 % والنقل بنسبة 0.12 %، فيما ارتفع قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.76 % والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.57 %، والإعلام والترفيه بنسبة 3.75 %.

وبحسب البيانات ارتفع قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.64 %، والرعاية الصحية بنسبة 1.04 %، والبنوك بنسبة 0.40 %، والاستثمار والتمويل بنسبة 0.54 %، والتطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.61 % والاتصالا 0.13 %، والمرافق العامة بنسبة 2.50 % والصناديق العقارية المتداولة وإدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.58 % و 3.45 % على التوالي.

وأشارت البيانات إلى أن سهم مسك كان الأكثر ارتفاعا بنسبة 6.63 % بينما كان الأكثر انخفاضا سهم باتك بتراجع قدره 2.48 %، بينما كان سهم كيان السعودية الأكثر نشاطا بالكمية، بنحو 16.505 مليون سهم، فيما كان أكوا باور الأكثر نشاطا بالقيمة بنحو 564.397 مليون ريال.