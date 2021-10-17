شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا 0.6 % والان نبدء بالتفاصيل
ووفقا لبيانات "تداول" ارتفعت جميع القطاعات، فيما عدا ثلاث قطاعات، إذ ارتفع قطاع الطاقة بنسبة 0.54 %، والمواد الأساسية بنسبة 0.30 %، والسلع الرأسمالية بنسبة 1.43 % والخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.73 % والنقل بنسبة 0.12 %، فيما ارتفع قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.76 % والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.57 %، والإعلام والترفيه بنسبة 3.75 %.
وبحسب البيانات ارتفع قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.64 %، والرعاية الصحية بنسبة 1.04 %، والبنوك بنسبة 0.40 %، والاستثمار والتمويل بنسبة 0.54 %، والتطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.61 % والاتصالا 0.13 %، والمرافق العامة بنسبة 2.50 % والصناديق العقارية المتداولة وإدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.58 % و 3.45 % على التوالي.
وأشارت البيانات إلى أن سهم مسك كان الأكثر ارتفاعا بنسبة 6.63 % بينما كان الأكثر انخفاضا سهم باتك بتراجع قدره 2.48 %، بينما كان سهم كيان السعودية الأكثر نشاطا بالكمية، بنحو 16.505 مليون سهم، فيما كان أكوا باور الأكثر نشاطا بالقيمة بنحو 564.397 مليون ريال.