شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق خدمة القبول الفوري الإلكتروني لعقود تأسيس الشركات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت وزارة التجارة خدمة القبول الفوري الإلكتروني لعقود تأسيس الشركات، وكذلك ما يطرأ عليها من تعديل، والتي تمكن الشركاء من إصدار عقود التأسيس وقرارات التعديل إلكترونياً بشكل فوري بعد تقديمها دون الحاجة إلى مراجعتها وتدقيقها من قبل الوزارة.

وبينت أن الخدمة الإلكترونية تمكن الشركاء من إصدار عقود تأسيس الشركات، والتعديل عليها أو إضافة بنود أخرى جديدة، وتشمل تلك التعديلات على سبيل المثال وليس الحصر على المواد الخاصة بالمركز الرئيس للشركة، أو اسم الشركة أو أغراضها، أو إدارتها، أو التعديل على رأس مالها. وأوضحت الوزارة أن ضمن القرارات الأخرى التي تمكن الشركاء من الاستفادة من هذه الخدمة تشمل تحول كيان الشركة إلى شكل آخر، وتلك المتعلقة بعمليات الاندماج وقرارات استمرار الشركة، بما في ذلك القرارات المتعلقة بتعديل رأس مال الشركة، شريطة ألا تتعارض تلك القرارات المقدمة للوزارة مع أحكام نظام الشركات، وكذلك الأنظمة الأخرى ذات الصلة.

ومن ضمن التعديلات أن يتعهد الشركاء بصحة المعلومات الواردة في تلك القرارات المقدمة وتوافقها مع أحكام نظام الشركات والأنظمة الأخرى المشار إليها. وتأتي هذه الخدمة امتداداً للمبادرات التي أطلقتها وزارة التجارة لتيسير إجراءات مزاولة الأعمال التجارية وتحفيز البيئة التجارية والاستثمارية في المملكة.