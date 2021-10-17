شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ «ساما»: التطور الرقمي يتطلب تكاتف الجهات لمواجهة المخاطر السيبرانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد وكيل محافظ البنك المركزي السعودي للرقابة د. فهد الشثرى أن التطور السريع والرقمي في القطاع المالي، والاعتماد على مزودي الخدمات وأداء العمليات عن بعد يصاحبه ارتفاع في المخاطر السيبرانية والتشغيلية، مما يتطلب توحيد الجهود بين الجهات التشريعية الرقابية والإشرافية لفهم تلك التغيرات في النظام المالي ومواكبتها، لافتا إلى أن البنك المركزي السعودي يسعى لتبادل الخبرات والمعارف، ومناقشة الفرص والتحديات، لمستقبل مالي أفضل مع جميع الجهات التشريعية والرقابية والإشرافية والقطاع المالي.

جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر «مستقبل النظام المالي»، الذي عقد الأربعاء الماضي، ضمن الفعاليات المصاحبة لمعرض «إكسبو 2020» في دبي.

وأضاف أن التطورات الجديدة في صناعة الخدمات المالية العالمية والإقليمية وسط تحديات جائحة كورونا تلعب دورا مهما، إضافة إلى تبادل الخبرات وتعزيز المعارف حيال التحديات والفرص التي تواجه القطاع المالي.

وأشار إلى تأثير التحول الرقمي والمخاطر المصاحبة لذلك التحول، إضافة إلى أهمية رفع مستوى الإجراءات الإشرافية والرقابية لدى البنوك المركزية والجهات الإشرافية، مع تعزيز سبل التعاون بين المصارف المركزية، وذلك فيما يتعلق بالتمويل الأخضر، وأنظمة المدفوعات، والتمويل الإسلامي.