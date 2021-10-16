تأهيل 4700 متدرب على كود البناء السعودي

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وأوضح الأمين العام للهيئة المكلف المهندس عبدالناصر العبداللطيف أن الهيئة حققت مستهدفاتها بتنفيذ أكثر من 34 برنامجا تدريبيا تغطي مجالات عدة عن كود البناء أبرزها الكود السعودي (للحماية من الحرائق) و(ترشيد الطاقة) و(التمديدات الصحية) والكود (العام)، استفاد منها أكثر من 4700 متدرب في أكثر من 400 يوم بمجموع 136 ساعة تدريبة، إضافة إلى جانب سلسلة ورش العمل واللقاءات التي عقدتها الهيئة فيما يخص تأهيل المكاتب الهندسية عن آلية تطبيق الكود بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة الطاقة، واللجنة الوطنية لكود البناء السعودي، والمديرية العامة للدفاع المدني لتوحيد الجهود التكاملية التي تقوم بها الهيئة مع الجهات ذات الصلة من أجل ضمان جاهزية منظومة خدمات قطاع الشركات والمكاتب الهندسية لتحقيق أفضل النتائج واستدامتها.
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