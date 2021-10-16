558 ألف شهادة تصرفات عقارية حتى سبتمبر 2021

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدر برنامج سكني 558 ألف شهادة لتحمّل ضريبة التصرفات العقارية للمسكن الأول منذ بداية البرنامج حتى سبتمبر 2021، وذلك بحسب ما أظهره التقرير الشهري لبرنامج «سكني» الذي يستعرض تطورات القطاع السكني من حيث أعداد الأسر السعودية المستفيدة من البرنامج، وتحديثات المشاريع التي يجري تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص، والخدمات الالكترونية التي يقدمها موقع وتطبيق «سكني».

وأظهر التقرير نمو أعداد الأسر السعودية المستفيدة من الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي يقدمها «سكني» خلال العام الحالي 2021، لتصل أعداد الأسر المستفيدة من البرنامج حتى نهاية سبتمبر إلى 160 ألف أسرة، ما بين الاستفادة من القرض العقاري المدعوم لشراء وحدات سكنية جاهزة وتحت الإنشاء أو البناء الذاتي لمن يملكون أراضي، والاستفادة من أراضي مخططات «سكني»، منها 132 ألف أسرة سكنت منازلها.

وتضمن تقرير «سكني» تفاصيل تحديثات البناء في المشاريع تحت الإنشاء، التي بدأ تنفيذها بالشراكة مع المطورين العقاريين من القطاع الخاص في جميع مناطق ومدن المملكة، والتي بلغ عددها 82 مشروعا ضمن 106 مشروعات توفر أكثر من 146 ألف وحدة سكنية متنوعة ما بين شقق وفلل وتاون هاوس بمتوسط أسعار 700 ألف ريال، ضمن بيئة سكنية متكاملة وجودة في البناء، بهدف تعزيز جودة حياة الأسر السعودية وزيادة نسبة التملك السكني إلى 70% بحلول 2030 وفق مستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030.

واستعرض التقرير تحديثات المخططات السكنية التي تحتضنها مدن ومحافظات المملكة، والتي وصل عددها إلى 223 مخططا سكنيا توفر 180 ألف أرض سكنية.

وأبرز التقرير خدمات «سكني» الالكترونية التي يقدمها تطبيق وموقع «سكني» بيسر وسهولة على مدار الساعة، والتي تبدأ من التسجيل والاستحقاق الفوري، واستعراض الخيارات السكنية والتمويلية المتنوعة بالشراكة مع 18 جهة تمويلية، والحجز الفوري للوحدات والأراضي، وإصدار عروض الأسعار، وإصدار عقود الأراضي الكترونيا، والاستفادة من خدمة المستشار العقاري، والتعرف على خيارات خدمة «السوق العقاري»، واختيار التصاميم النموذجية لمستفيدي البناء الذاتي وإصدار رخص البناء الكترونيا، والتنازل الالكتروني عن الدعم السكني بين الزوجين، وغيرها من الخدمات.