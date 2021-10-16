وزير التجارة

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وأوضحت «المواصفات السعودية» أن الملتقى يهدف إلى تسليط الضوء على الدور الحيوي الذي تقوم به الهيئة في بناء وتطوير القدرات الفنية الوطنية، وإبراز أهميتها في استثمار الثورة الصناعية الرابعة، والإسهام في تطوير الأبحاث العلمية.
وسيعمل الملتقى على إبراز التجارب المحلية والدولية، وأفضل الممارسات الناتجة عن تطبيق المواصفات القياسية، ومعرفة الاحتياجات والتحديات التي تواجه قطاع الصناعة.
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