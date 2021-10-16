تسجيل 14,881 مستفيدا في خدمات عقاري وضبط 4363 إعلانا مخالفا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغ عدد المسجلين في خدمة عقاري 14,881 مستفيدا و1544 منشأة عقارية، فيما سجلت خدمة التفاويض 3229 تفويضا، وذلك ضمن خدمات عقاري التي تقدم خدمات التسجيل وإصدار التراخيص، والتفاويض للمنشآت والمنصات الالكترونية العقارية والأفراد الراغبين بمزاولة الأنشطة العقارية، وتسجيل المعلنين العقاريين، ورفع الشكاوى، ومتابعتها الكترونيا. وضبطت الهيئة العامة للعقار 4363 إعلانا عقاريا مخالفا منذ صدور ضوابط الإعلانات العقارية، عالجت 1281 منها، وطبقت الإجراءات النظامية في المخالفات الأخرى.

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