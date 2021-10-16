شكرا لقرائتكم خبر مجلس وزراء النقل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - العرب، يعقد اجتماعات الدورة (34) والدورة (67) لمكتبه التنفيذي حضوريا خلال الفترة من 18-20 أكتوبر الحالي بمقر الجامعة العربية. وأفادت مديرة إدارة النقل والسياحة بالجامعة العربية الوزيرة المفوضة الدكتورة دينا الظاهر أن مشروع جدول الأعمال للمجلس الوزاري يتضمن عددا من الموضوعات ذات العلاقة بقطاع النقل العربي ومنها دعم الاقتصاد الفلسطيني ، وتقرير الاجتماع الأول للجنة الفنية المشرفة على تنفيذ الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها.



كانت هذه تفاصيل خبر مجلس وزراء النقل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.