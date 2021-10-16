الاقتصاد

روسيا تدعو للتفاوض بشأن أزمة الغاز في الاتحاد الأوروبي

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الدمام - شريف احمد - ذكر الكسندر نوفاك، نائب رئيس الحكومة الروسية، المسؤول عن قضايا الطاقة، على شاشة التلفزيون الرسمي اليوم السبت أن" روسيا تعتبر أزمة طاقة جديدة في أوروبا ممكنة في المستقبل" وقال:" لا استبعد احتمال تكرار مثل هذا الوضع".

وبالتالي دعا نوفاك زعماء الإتحاد الأوروبي للتفاوض، قائلا "إننا مستعدون للحوار".

وتابع أن روسيا استبعدت احتمال تسليم مزيد من الشحنات.

غير أن نوفاك قال إنه ليس هناك أي طلبات لذلك.

وقال نوفاك إن حوالي 25 مليون متر مكعبا من الغاز، مفقود في منشآت تخزين أوروبية. يتعين فعل شيء بشأن ذلك".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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