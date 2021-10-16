شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تدعو للتفاوض بشأن أزمة الغاز في الاتحاد الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكر الكسندر نوفاك، نائب رئيس الحكومة الروسية، المسؤول عن قضايا الطاقة، على شاشة التلفزيون الرسمي اليوم السبت أن" روسيا تعتبر أزمة طاقة جديدة في أوروبا ممكنة في المستقبل" وقال:" لا استبعد احتمال تكرار مثل هذا الوضع".

وبالتالي دعا نوفاك زعماء الإتحاد الأوروبي للتفاوض، قائلا "إننا مستعدون للحوار".

وتابع أن روسيا استبعدت احتمال تسليم مزيد من الشحنات.

غير أن نوفاك قال إنه ليس هناك أي طلبات لذلك.

وقال نوفاك إن حوالي 25 مليون متر مكعبا من الغاز، مفقود في منشآت تخزين أوروبية. يتعين فعل شيء بشأن ذلك".