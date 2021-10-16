لسوء الإدارة التركية.. تركيا خارج قائمة أكبر 20 اقتصادًا في العالم

الشارقة - اميمة ياسر - خلت قائمة الدول العشرين لأكبر 20 اقتصادًا في العالم في عام 2021، من اسم تركيا، وذلك وفقا لتوقعات المنظمات الدولية المنشورة الجمعة، نتيجة تراجع أداء الإدارة التركية.

وبحسب المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري التركي، فائق أوزتراك، الذي نشر قائمة لأكبر 20 اقتصادًا في العالم، كشفت القائمة عن الركود في الاقتصاد التركي.

بدروه، أكد أوزتراك، أن بلاده تراجعت في تصنيف أكبر 20 اقتصادًا في العالم في عام 2021، وأن هذا التراجع مؤشرًا على ضياع الفرص وسوء الإدارة في إدارة شخصية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.