شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار الذهب بنسبة 1.5 بالمئة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة بعد ارتفاع عوائد السندات الأمريكية، وزيادة غير متوقعة في مبيعات التجزئة في سبتمبر أيلول، أضعفت جاذبية المعدن النفيس كملاذ آمن.

وخسر الذهب 1.5 بالمئة، ليهبط إلى 1769.60 دولار للأوقية (الأونصة)، الساعة 1351 بتوقيت جرينتش، فيما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.6 بالمئة إلى 1768.50 دولار للأوقية.

وارتفعت مبيعات التجزئة الأمريكية بشكل غير متوقع في سبتمبر أيلول، فيما عزز الأسهم، ولتتواصل خسائر الذهب الذي يستخدم للتحوط من الخسائر.