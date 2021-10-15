شكرا لقرائتكم خبر عن «وول ستريت» تفتتح على ارتفاعات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فتحت المؤشرات الرئيسية، في وول ستريت على ارتفاع اليوم الجمعة، بعد أن استكمل جولدمان ساكس موسم أرباح قويا للبنوك الكبرى، في حين عزز الارتفاع غير المتوقع في مبيعات التجزئة الآراء حول الانتعاش الاقتصادي.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 111.07 نقطة، بما يعادل 0.32 بالمئة إلى 35023.63 نقطة.

وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 9.43 نقطة أو 0.21 بالمئة، إلى 4447.69 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 67.81 نقطة أو 0.46 بالمئة إلى 14891.24 نقطة.