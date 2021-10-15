شكرا لقرائتكم خبر عن فرص الاندماج في اقتصاد «العشرين» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - خلال مشاركته في «منتدى الأعمال العربي الألماني الرابع والعشرين» في برلين مطلع أكتوبر الجاري، أكد الدكتور رياض الخريف، وكيل وزارة المالية للعلاقات الدولية، أن المملكة واجهت الأزمة العالمية من موقع القوة، وأن الحكومة أرست الأسس لنمو قوي يقوده القطاع الخاص، مدعوما برؤية 2030.

تلك هي الرسالة التي ينبغي أن تصل إلى جميع أنحاء العالم ونحن ننطلق في مسيرة انفتاح تعزز منظومة الاستثمارات وبناء اقتصاد متنوع وقادر على مواجهة أصعب التحديات، وخير دليل على ذلك التعافي المبكر من جائحة فيروس كورونا، وتحقيق معدلات نمو قياسية في الناتج المحلي الإجمالي، والاستثمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية.

مؤشرات النمو القوية في المملكة تشجع على التوسع الاستثماري، وجذب الرساميل والاستثمارات الأجنبية، ففي النصف الأول من عام 2021م، نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي بنسبة 5.4 %، كما نما القطاع الخاص بنسبة 7.5 %، متجاوزا مستويات ما قبل الجائحة، وهذا يدعم جهود النمو الكلية ويحفز القطاع الخاص لمواصلة التوسع في العديد من القطاعات الواعدة.

هناك كثير من الطموحات والتطلعات التي تستهدفها المملكة في ظل تعدد الخيارات والفرص الاستثمارية، ولعل أبرزها الاندماج في اقتصاد مجموعة العشرين لأن اقتصادنا يملك المقومات التي تؤهله لأن يكون أحد أكبر اقتصادات العالم، وكما ذكر الدكتور الخريف فإن مستقبل الاستثمار في المملكة مشرق للغاية، حيث تحتل مرتبة عالية وفقا لمؤشر التنمية البشرية، كما تحتل المرتبة الثانية عالميا بين دول مجموعة العشرين في تقرير التنافسية الرقمية لهذا العام.

مثل هذه الفعاليات الدولية تعطي الآخرين رؤية عميقة للتطورات في المملكة، وتفتح آفاق التواصل مع المستثمرين، لذلك فإن المرحلة الاقتصادية الراهنة مليئة بالفرص التي يجب اغتنامها وتعزيزها بالإنتاج والخدمات، فهي مرحلة تحول تاريخية ستمضي باقتصادنا الوطني إلى مزيد من المراتب المتقدمة عالميا، ومن المهم أن يكون المستثمرون الوطنيون جزءا منها، بمزيد من المبادرات والشراكات والمشاريع.

إنها فرصة ثمينة، خاصة في ظل التعافي الذي يشهده اقتصادنا الوطني، وحتما سنشهد مزيدا من الإقبال الدولي على الفرص الاستثمارية في المملكة، وذلك لا يتوقف على الفرص المتاحة وإنما اكتشاف غيرها، فهناك كثير من المجالات التي لا تزال واعدة وبحاجة إلى الاستثمار فيها وتحقيق العائد منها.