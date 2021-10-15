شكرا لقرائتكم خبر عن 11.9 % ارتفاعا في أسعار الجملة بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع مؤشر الرقم القياسي لأسعار الجملة في المملكة على أساس سنوي خلال شهر سبتمبر الماضي، بنسبة 11.9 % مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

كما ارتفع مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك أيضا خلال سبتمبر 2021، بنسبة 0.6 % مقارنة بالشهر نفسه من عام 2020.

أسباب رئيسية

وأرجعت الهيئة العامة للإحصاء في تقريرها الصادر، أمس، ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لأسعار الجملة بشكل رئيسي لارتفاع أسعار السلع الأخرى القابلة للنقل بنسبة 20.7% وذلك نظرا لثقلها في المؤشر.

بينما أشارت في أسعار المستهلك إلى أن ارتفاع أسعار النقل بنسبة 5.9 %، وأسعار الأغذية والمشروبات نحو 2.6 %، تأثرت بارتفاع أسعار الخضراوات بنسبة 12.5 %،

وأسعار اللحوم والدواجن بنسبة 2 %، موضحة أنه كان لارتفاع هذا القسم تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي نظرا لثقله في المؤشر.

أكبر زيادةوفي أسعار الجملة سجل باب السلع الأخرى القابلة للنقل أكبر زيادة في أسعار الجملة بنسبة 20.7 % خلال الاثني عشر شهرا الماضية حتى شهر سبتمبر2021، وأرجعت «الإحصاء» ذلك لارتفاع أسعار المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 92 %، وكذلك ارتفاع أسعار المنتجات النفطية المكررة بنسبة 24.2 %.

فيما سجل باب المنتجات المعدنية والآلات والمعدات ارتفاعا بنحو 9.3 % نتيجة لارتفاع أسعار الفلزات القاعدية بنسبة 30.8 %، وارتفاع أسعار الآلات والأجهزة الكهربائية بنحو 8.6 %، مشيرة إلى ارتفاع أسعار منتجات الزراعة وصيد الأسماك بنسبة 6% متأثرا بارتفاع أسعار الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية بنحو 12.6 %، إضافة لارتفاع أسعار المنتجات الزراعية بنسبة 3.8 %.

الغذاء والتبغكما سجلت المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات ارتفاعا بنحو 1.3 % نتيجة لارتفاع أسعار منتجات اللحوم والأسماك والفواكه والخضراوات والزيوت والدهون بنحو 4.7 %، وسجلت الخامات والمعادن ارتفاعا بنسبة 7.3 % نتيجة لارتفاع أسعار الأحجار والرمل بنسبة 7.3 %.

وأرجعت الإحصاء ارتفاع المؤشر بشكل رئيسي؛ لارتفاع أسعار السلع الأخرى القابلة للنقل بنسبة 25.4 %؛ نظرا لثقلها في المؤشر.

الأساس الشهريوعلى أساس شهري ارتفع مؤشر أسعار الجملة بنسبة 0.5 % في شهر سبتمبر2021 متأثرا بارتفاع أسعار السلع الأخرى القابلة للنقل بنسبة 0.6 %؛ وذلك نتيجة ارتفاع أسعار المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 3.4 %، كما سجل باب المنتجات المعدنية والآلات والمعدات ارتفاعا بنسبة 3 %؛ وذلك نتيجة ارتفاع أسعار الآلات المستعملة في الأغراض العامة بنسبة 1.4 % وسجل باب منتجات الزراعة وصيد الألسماك ارتفاعا بنسبة 1.3 %؛ وذلك نتيجة ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية بنسبة 2 %.

كما سجلت المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات ارتفاعا بنسبة 0.2 %؛ وذلك نتيجة ارتفاع أسعار منتجات طواحين الحبوب والنشاء والمنتجات الغذائية الأخرى بنسبة 0.2 %، كما سجل باب الخامات والمعادن ارتفاعا بنسبة 0.4 % نتيجة ارتفاع أسعار الأحجار والرمل بنسبة 0.4 %.

تأثير البنزينوبالنسبة لأسعار المستهلك، أوضحت «الإحصاء» أن قسم النقل سجل ارتفاعا بنسبة 5.9 %؛ متأثرا بارتفاع أسعار البنزين بنسبة 44.9 %، كما سجل قسم الاتصالات ارتفاعا بلغت نسبته 2.8 %؛ متأثرا بارتفاع أسعار خدمات الهاتف والفاكس بنسبة 4.2 %، مشيرة إلى أن قسم تأثيث وتجهيزات المنزل سجل ارتفاعا بنسبة 0.7 %، متأثرا بارتفاع أسعار المنسوجات المنزلية بنسبة 4.1 %. وأضافت إن ارتفاع قسُم المطاعم والفنادق بنسبة 0.7 %؛ جاء متأثرا بارتفاع أسعار خدمات الفنادق والشقق المفروشة بنسبة 3.6 %، فيما ارتفع قسم التعليم بنسبة 0.5 %؛ متأثرا بارتفاع أسعار التعليم المتوسط والثانوي بنسبة 4.4 %.

الخدمات الشخصيةوأشار تقرير الإحصاء، إلى أن السلع والخدمات الشخصية المتنوعة انخفضت بنسبة 0.2 %؛ متأثرة بالانخفاض في أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة بنسبة 2.5 %، وكذلك سجل السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى انخفاضا بنسبة 3 %؛ متأثرا بانخفاض أسعار إيجارات السكن بنسبة 3.6 %.

وعلى أساس شهري فقد واصل التضخم بالمملكة ارتفاعه الهامشي؛ حيث سجل ارتفاعا نسبته 0.2 % مقارنة بشهر أغسطس الماضي. وتأثر مؤشر التضخم الشهري بارتفاع قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.7 % والذي تأثر بدوره بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 1.4 %.