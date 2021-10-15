شكرا لقرائتكم خبر عن تمويل بقيمة 25 مليون دولار لدعم الصادرات السعودية لأوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقع بنك التصدير والاستيراد السعودي تمويلا بقيمة 25 مليون دولار أمريكي، كمرحلة أولى بهدف دعم مستوردي السلع والخدمات والمنتجات السعودية في السوق الأوكراني والأسواق المجاورة له، وذلك على هامش مشاركة البنك الأولى في الاجتماعات السنوية لاتحاد بيرن في بودابست، والذي انضم له مؤخرا برعاية المهندس سعد الخلب الرئيس التنفيذي للبنك.

ويعتبر التوقيع، أول خط ائتمان تتم إتاحته لمؤسسة تمويلية في جمهورية أوكرانيا وتتزايد أهميته لما يشمله السوق الأوكراني من فرص واعدة للصادرات السعودية في عدة قطاعات وعلى رأسها قطاع خدمات الري والزراعة الأمر الذي سينعكس بالإيجاب على العلاقات التجارية السعودية - الأوكرانية.

كما أبرم البنك أيضا مذكرة تفاهم مع وكالة ضمان ائتمان واستثمارات الصادرات الروسية والتي تهدف لتعزيز التعاون بين الجهتين على عدة أصعدة تتضمن تبادل الخبرات والممارسات الائتمانية الفعالة بما يعزز التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الروسية.