شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية يؤكد مواصلة المملكة في دعم مجموعة العشرين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وزير المالية، محمد عبدالله عبدالعزيز الجدعان، إن المملكة تتابع التخصيص العام الجديد لحقوق السحب الخاصة بمبلغ يعادل 650 مليار دولار أمريكي، مع مناقشة الخيارات التي قدمها صندوق النقد الدولي لتوجيه حصص حقوق السحب الخاصة لمساعدة الدول الأكثر ضعفاً.

وأكد على أن المملكة ستواصل دعمها لأعمال مجموعة العشرين، لتعزيز نمو قوي، ومستدام ومتوازن وشامل.

وجاء ذلك أثناء حضوره اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في واشنطن، حيث كان في مقدمة النقاش، أهمية الاستمرار في الحفاظ على الانتعاش الاقتصادي العالمي.

وعبّر وزير المالية، عن سروره بلقاء وزير الاقتصاد والمالية الإيطالي دانييل فرانكو، وعدد من الزملاء في مجموعة العشرين خلال هذا الأسبوع.