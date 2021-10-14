شكرا لقرائتكم خبر 250 متحدثا دوليا رئيسا في مبادرة مستقبل الاستثمار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتتمثل رؤية المبادرة -التي ترعاها الآن مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار- في تمكين ألمع العقول في العالم من صياغة معالم مستقبل مشرق للجميع. وحددت المؤسسة عناصر برنامج للمبادرة يركز الجهود في محور «الاستثمار في الإنسانية»، من خلال مناقشة المجالات الجوهرية التي تعزز الأعمال التجارية والعمل الحكومي والاستثمارات وهي تحديدا تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وعلوم الروبوت، والتعليم، والرعاية الصحية، والاستدامة.
وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار ريتشارد أتياس «وضعنا برنامج الدورة الخامسة للمبادرة بحيث نستفيد من التحولات التي شهدها العام الماضي في ضمان العمل على تحقيق التقدم والازدهار وإتاحة الفرص للجميع. ويتميز برنامج المبادرة -وهو تفاعلي الطابع- بحوارات مع قادة عالميين، موائد مستديرة تجمع كبار التنفيذيين، ومناقشات مع الرؤساء التنفيذيين وصناع السياسات وما يميز منصة المبادرة هو الالتزام بتحويل الأقوال إلى أفعال، وهو النهج الذي سوف يتواصل هذا الشهر، بينما نبتكر حلولا جديدة للتأثير إيجابا في الإنسانية».
وتشتمل المبادرة على مؤتمرات قمة حول الاستثمار في التعليم، والاستثمار في العالم الافتراضي Metaverse، والاستثمار في معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ESG، بالإضافة إلى الجلسات الرئيسة حول الدور المتطور للأعمال والحكومات، والاستثمار في المساواة، والاستثمار في الابتكارات الطبية، والاقتصاد الدائري للكربون، والتكيف مع تبعات تغير المناخ، والاستثمار في الأمن الغذائي، والهيدروجين الأخضر، ومستقبل الشركات الناشئة في مجال الطاقة النظيفة.
كانت هذه تفاصيل خبر 250 متحدثا دوليا رئيسا في مبادرة مستقبل الاستثمار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.