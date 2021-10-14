شكرا لقرائتكم خبر بنك التصدير يوقع تمويلا لبنك الصادرات الأوكراني بـ25 مليون دولار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع بنك التصدير والاستيراد السعودي تمويلا اعتمد لصالح بنك الصادرات الأوكراني بقيمة 25 مليون دولار كمرحلة أولى بهدف دعم مستوردي السلع والخدمات والمنتجات السعودية في السوق الأوكراني والأسواق المجاورة له.

ووقع التمويل على هامش مشاركة البنك الأولى في الاجتماعات السنوية لاتحاد بيرن في بودابست الذي انضم له مؤخرا برعاية الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد الخلب، كما يعد أول خط ائتمان يتاح لمؤسسة تمويلية في جمهورية أوكرانيا، وتتزايد أهميته لما يشمله السوق الأوكراني من فرص واعدة للصادرات السعودية في عدة قطاعات على رأسها قطاع خدمات الري والزراعة الأمر الذي سينعكس بالإيجاب على العلاقات التجارية السعودية الأوكرانية.

وأبرم البنك أيضا مذكرة تفاهم مع وكالة ضمان ائتمان واستثمارات الصادرات الروسية التي تهدف لتعزيز التعاون بين الجهتين على عدة أصعدة تتضمن تبادل الخبرات والممارسات الائتمانية الفعالة بما يعزز التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الروسية.