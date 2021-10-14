شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين: لا يمكن استخدام العملات المشفرة لتسوية عقود النفط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن العملات المشفرة متقلبة بشدة بحيث لا يمكن استخدامها لتسوية عقود النفط، لكنها برغم ذلك تستحق مكانا كوسيلة للدفع.

وأدلى الرئيس الروسي بالتصريحات، في مقابلة مع محطة تلفزيون (سي.إن.بي.سي) نُشرت على موقع الكرملين الإلكتروني، اليوم الخميس.

وكان "بوتين" يرد على سؤال، عما إذا كان يتوقع تقييم أسعار عقود النفط بالعملات المشفرة، بدلا من الدولار في المستقبل.