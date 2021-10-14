وحدات متنقلة للتوعية بمهلة مخالفي نظام مكافحة التستر وتقديم الدعم للراغبين بالتصحيح

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وشملت الجولات عدة مواقع في مناطق: الرياض، ومكة المكرمة، والشرقية، وتتواصل في هذه المناطق والمناطق الأخرى خلال الفترة المقبلة.
وتعد الفترة التصحيحية فرصة ثمينة لتصحيح الأوضاع، قبل تطبيق العقوبات الرادعة والتي تصل للسجن 5 سنوات، والغرامة لـ 5 ملايين أو بهما معا.
وأكدت الوزارة والجهات الشريكة في البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، بأن آليات العمل الرقابي ستكون صارمة ومشددة وبأساليب جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، في تحليل بيانات المنشآت المخالفة وضبطها وإيقاع العقوبات النظامية بحقها.
يذكر أن التقديم خلال الفترة التصحيحية يمكن من الاستفادة من المزايا التي أقرتها لائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر.
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