عقد 16 شراكة مع أكبر الشركات والمؤسسات بالعالم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار عن عقد 16 شراكة مع نخبة من أكبر الشركات والمؤسسات في العالم، مع انعقاد الدورة الخامسة لمبادرة مستقبل الاستثمار في الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر 2021 بمدينة الرياض.

وسوف يدعم الشركاء المؤسسة العالمية غير الهادفة للربح لإحداث تأثير في خمسة مجالات: الذكاء الاصطناعي، وعلوم الروبوت، والتعليم، والرعاية الصحية، والاستدامة.

وتنعقد الدورة الخامسة للمبادرة تحت شعار «الاستثمار في الإنسانية». وتدور المناقشات حول الاستثمارات التي من شأنها أن تحقق أكبر منفعة للبشرية، حيث تشهد قطاعات متعددة نهضة اقتصادية في حقبة ما بعد الجائحة. وسوف تجمع المنصة بين قادة دول وقادة شركات وصانعي سياسات ومستثمرين ومبتكرين من جميع أنحاء العالم في منتدى عالمي لاستكشاف حلول رائدة تتصدى لتحديات المجتمع، والعمل على تحقيق تلك الحلول.

وسوف تشتمل المبادرة على مدار ثلاثة أيام مؤتمرات قمة تفاعلية حول الاستثمار في التعليم، والاستثمار في الميتافيرس، والاستثمار في معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمارريتشارد أتياس «يسعدنا أن نرحب بجميع شركائنا في المؤسسة. وهم يمثلون إضافة بما يمتلكونه من خبرات واستراتيجيات وقيادة فكرية فريدة من نوعها، وهي شراكات ضرورية لدعم رسالتنا المتمثلة في التأثير بشكل إيجابي في الإنسانية. ونحن في مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار نؤمن بالشمول شرطا أساسيا للتعاون الفعال عبر الحدود للمساعدة في حل مجموعة من أكثر القضايا إلحاحا التي تواجه البشرية. وشركاؤنا كوكبة من شركات ومؤسسات رائدة من كلا من القطاعين العام والخاص».

من بين الشركاء الدوليين:







BNY Mellon



HSBC



Reliance Industries



Softbank Vision Fund



الشركاء يدعمون 5 مجالات:

الذكاء الاصطناعي

علوم الروبوت

الرعاية الصحية

الاستدامة

التعليم