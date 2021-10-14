شكرا لقرائتكم خبر اكتشاف قمة بحرية بارتفاع 635 مترا و12 نوعا من الكائنات الضخمة في مياه نيوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت شركة نيوم عن نتائج البعثة المشتركة التي نفذتها بالتعاون مع « أوشن إكس»، في إطار مبادرتها الطموحة والفريدة من نوعها لاستكشاف شمال البحر الأحمر، التي استمرت ستة أسابيع على متن سفينة «أوشن إكسبلورر» OceanXplorer، إحدى أكثر سفن الاستكشاف والبحث تقدما في العالم، وقدمت البعثة بحثا علميا خاصا بالنظم البيئية البحرية، ومجموعات الكائنات الحية الضخمة التي تعيش في قاع البحر، وأحواض المياه المالحة، بالإضافة إلى دراسة حول كيفية الحفاظ على الشعاب المرجانية وتجديدها.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة نيوم المهندس نظمي النصر أن جهود البعثة المشتركة حققت أهم أهدافها بالتعرف على منطقة طبيعية كانت بعيدة عن الاهتمام العالمي وأبرزت عددا من الاكتشافات العلمية العالمية غير المسبوقة، المتمثلة في : اكتشاف قمة بحرية بارتفاع يصل إلى 635 مترا ( أعلى من الكثير من ناطحات السحاب في العالم ) واكتشاف أكبر حوض للمياه المالحة في أعماق البحار في العالم، بالإضافة إلى مساحة تزيد عن 600 كلم2 من المواقع الجاذبة للتنوع البيولوجي للأسماك والشعاب المرجانية .

وأضاف: أما فيما يخص الكائنات البحرية فقد جرى توثيق مشاهدتين اثنتين بالكاميرا لحبار عملاق لم يسبق مشاهدته من قبل في المنطقة، بالإضافة إلى تأكيد وجود 12 نوعا من الكائنات الضخمة في مياه نيوم، بما في ذلك أسماك القرش والحيتان والأطوم والسلاحف والدلافين، وتحديد 341 نوعا من الأسماك في نيوم، منها 8 أنواع جديدة، و68 نوعا مستوطنا، و18 نوعا نادرا ومهددا بالانقراض على مستوى العالم.

مستوطنات جديدة

وأشار النصر إلى أن البعثة تمكنت إلى جانب ذلك من توثيق مستوطنات جديدة لشعاب مرجانية نادرة تتميز بمقاومتها التغير المناخي، وعمل مسوحات تفصيلية لثلاث جزر غير مستكشفة، واكتشاف ثلاثة مواقع بحرية وحطام سفن قديمة .

وأكد أن اختيار موقع نيوم ليس أمرا اعتياديا، فجميع مستهدفات رؤية 2030 تمت دراستها بشكل متأن ودقيق، ومن أهم هذه المستهدفات الاستدامة والتوازن بين التنمية الحضرية والمحافظة على البيئة. وأضاف، كون نيوم حجر الزاوية لرؤية 2030 فقد كان لزاما عليها أن تقدم للإنسانية وجهة عالمية جديدة تمتلك جميع مقومات المستقبل الجديد لمجتمعات إدراكية تحافظ على البيئة وترتقي بالإنسان والمكان.

النظم البيئية

ونوه رئيس المحميات الطبيعية في نيوم الدكتور بول مارشال بهذه الاكتشافات وما توصلت إليه من نتائج، مبينا أن نظام المحيطات العالمي يعاني من أزمة بيئية، ولكن الضرر قابل للإصلاح، وستعزز هذه الشراكة مع أوشن إكس OceanX التزام نيوم تجاه المحافظة على الحياة في الكوكب وحمايتها، مشيرا إلى أن الحفاظ على سلامة النظم البيئية البحرية وتحسينها، وخاصة الشعاب المرجانية، أساس لضمان المستقبل والنجاح، حيث تمهد هذه الرحلة الاستكشافية الأولى من نوعها في العالم، الطريق أمام برنامج نيوم الطموح للحفاظ على البيئة الذي يتطلع لتسريع تحولنا إلى مجتمعات تعيش في تناغم تام مع الطبيعة من حولنا.

وأفاد بأن نتائج هذه البعثة الاستكشافية تتجاوز حدود المنطقة، حيث ستدعم الجهود العالمية لحماية النظم البيئية البحرية

أبرز اكتشافات البعثة:

