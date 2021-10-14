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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تفتيشية نفذها فرع وزارة التجارة بمنطقة الحدود الشمالية خلال سبتمبر2021 لمراقبة التزام المنشآت التجارية ومنافذ البيع في كافة مدن ومحافظات وقرى المنطقة، بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس « كورونا ». وتم خلال الجولات على الأسواق والمراكز والمحال التجارية ومنافذ البيع، تحرير 4 مخالفات فورية تطبيقا للعقوبات المنصوص عليها بمخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة «كورونا».

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