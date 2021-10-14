شكرا لقرائتكم خبر لجنة سيدات الأعمال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لجنة سيدات الأعمال بغرفة الرياض نظمت لقاء للتعريف بمبادرة دعم الشركات الناشئة الجامعية التي أطلقتها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» بالتعاون مع وزارة التعليم، الهادفة إلى تفعيل دور الجامعات في منظومة ريادة الأعمال وإيجاد شركات ناشئة يكون لها إسهام ملموس في دعم الاقتصاد الوطني. واستهدف اللقاء مشاريع النشاطات المنهجية ومشاريع التخرج ومشاريع الأبحاث والأعمال ومشاريع منسوبي الجامعات. وتناول اللقاء برنامج تفعيل التعاون مع مراكز ومعاهد ريادة الأعمال الذي يستهدف تدريب مديري المسرعات بهدف تفعيل مراكز الأعمال والابتكار في الجامعات، حيث إن البرنامج في مرحلته الأولى استهدف (20) جامعة وهو ضمن البرامج التي تقدم مسارات مادة أساسيات الابتكار وريادة الأعمال الذي يهدف إلى نشر ثقافة ريادة الأعمال والابتكار من خلال مناهج وتدريب تفاعلي موجه للمرحلة الثانوية والجامعية.

كانت هذه تفاصيل خبر لجنة سيدات الأعمال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.