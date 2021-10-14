9 فرص استثمارية

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وأوضحت الأمانة أن الفرص المطروحة تتضمن مواقع لإقامة فندق ومجمع تجاري على طريق الملك عبدالله، ومواقف ذكية للسيارات، وموقع لإقامه نشاط للدراجات الهوائية، ومواقع متفرقة لإقامة نشاط للوحات الإعلانية، وكشك على طريق الملك فهد.
ودعت أمانة منطقة تبوك المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين بالتنافس الاطلاع على الفرص الاستثمارية، وتفاصيل المنافسة من خلال تطبيق الاستثمار البلدي «فرص».
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