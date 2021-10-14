شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقيات تعاون في قطاع الإسكان مع مصر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • الاتفاقيات تضع برنامجاً مفصلاً لتبادل التجارب والخبرات في قطاع الإسكان

وقعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان اليوم البرنامج التنفيذي للتعاون المشترك مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في مصر وكذلك برنامج تعاون في مجال الإسكان التعاوني.

ومَثّل الوزارة في توقيع برنامج التعاون التنفيذي المشترك بين وزارتي الإسكان في البلدين نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبد الله بن محمد البدير، ونائب وزير الإسكان المصري للمشروعات القومية المهندس خالد عباس.

ومَثّل الوزارة في توقيع البرنامج التعاوني في مجال الإسكان التعاوني صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر بن عبدالعزيز وكيل الوزارة لتجربة العميل وخدمة العملاء المشرف العام على الإدارة العامة للشراكات المؤسسية والتعاون الدولي، وعن الجانب المصري رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان الدكتور حسام الدين مصطفى رزق.

ورحب نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبد الله بن محمد البدير في بداية اللقاء بالاتفاقيات التي وقعت اليوم مؤكدًا أن هذا التعاون سيكون نموذجاً ناجحاً يُحتذى به للتعاون بين الدول العربية، في مجال التنمية العمرانية.

من جانبه أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر أن الاتفاقيات تضع برنامجاً مفصلاً لتبادل التجارب والخبرات بما يعزز مجالات التعاون في قطاع الإسكان التعاون بين البلدين ويخدم أهداف تعزيز التعاون المشترك.

بدوره نوه وزير الإسكان المصري الدكتور عاصم الجزار، بأن التعاون بين الدولة المصرية والمملكة مفتوح في كل المجالات، وخاصة في مجال التنمية العمرانية، تنفيذاً لتوجيهات القيادية السياسية في البلدين ونظراً لمتانة ورسوخ العلاقات التاريخية بين البلدين.

من جهته ثمن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر أسامة بن أحمد نقلي النهضة الكبيرة التي تشهدها المملكة ومصر الآن، لا سيما في مجال التعمير والإسكان، مشيرا إلى أن لكلا البلدين تجارب ناجحة في هذا المجال، ونتعاون للاستفادة من التجارب الناجحة لدى الطرفين.

وعد السفير نقلي، هذا التعاون في مجال الإسكان تعبيراً عن الإرادة القوية للقيادة السياسية الحكيمة في البلدين، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع " حفظهما الله " والرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس مصر ، ورغبتهما في تعميق العلاقات بين البلدين، وتوسيع مجالات التعاون في مختلف المجالات.

وعقب الانتهاء من مراسم التوقيع، جرى تبادل الدروع والهدايا التذكارية بين وفدي البلدين.