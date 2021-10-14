شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بالمملكة إلى 0.6% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت نشرة متوسطات أسعار السلع والخدمات لشهر سبتمبر 2021 التي صدرت من الهيئة العامة للإحصاء اليوم الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين في المملكة ارتفع 0.6 % في سبتمبر مقارنة بالعام السابق وزاد 0.2 % على أساس شهري.

وأظهرت بيانات من الهيئة أن المعدل السنوي زاد بشكل طفيف مقارنة مع 0.3 % في أغسطس آب و0.4 % في يوليو.

وياتي ذلك ببالمقارنة مع زيادة 6.2 % في يونيو ، وهو آخر شهر تأثر بزيادة ضريبة القيمة المضافة لثلاثة أمثالها إلى 15 % في يوليو من العام الماضي.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء إن أسعار المواد الغذائية والمشروبات كانت المحرك الرئيسي لمعدل التضخم في سبتمبر 2021 نظرا لثقلها الكبير في المؤشر (18 %).

فقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية 2.6 % نتيجة زيادة أسعار الخضر 12.5 %، كما ارتفعت أسعار اللحوم والدواجن 2 %.

وقالت الهيئة "كما سجل قسم النقل ارتفاعا بنسبة 9.5 % متأثرا بارتفاع أسعار البنزين بنسبة 44.9 %".